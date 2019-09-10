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Gençlerimizi sahalara çekmeliyiz

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bu sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan 16 takıma başarı dileğinde bulunarak ‘‘Gençleri sahalara çekmeliyiz’’ dedi.

Gençlerimizi sahalara çekmeliyiz

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bu sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan 16 takıma başarı dileğinde bulunarak ‘‘Gençleri sahalara çekmeliyiz’’ dedi.

10 Eylül 2019 Salı 08:04
Gençlerimizi sahalara çekmeliyiz

Hafta sonu Yerköy’de gerçekleştirilen Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi fikstür ve grup belirleme kura çekimine ev sahipliği yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmalarının en önemli unsurunun spordan geçtiğini söyledi. Kendisinin mesleğinin öğretmenlik olduğunu ancak okulda öğrencilere her şeyin öğretilmesine karşılık, okul dışında kötü alışkanlıklardan uzak duramadıklarını dile getiren Yılmaz, ‘’Ben her zaman sporun kötü alışkanlıkların önüne geçtiğini ve gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan kurtardığına inanıyorum. Bu nedenle de Yerköy Belediye Başkanı olarak Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayım. Üzerime ne düşerse nasıl bir destek isterseniz de yapmaya hazırım. Ben Yozgatspor’a da destek olacağımın sözünü vermiştim, şimdide amatör spora destek olma sözü veriyorum’’ dedi. 
Kendisinin iyi bir Yozgatspor taraftarı, iyi bir Yerköyspor ve Yerköy Köselispor taraftarı olduğunu hatırlatan Yılmaz, ‘’Ancak ben hangi takımın kazandığı noktası ile ilgilenmiyorum. Sahada kim kazanırsa kazansız asıl kazananın centilmenlik olmasından yanayım. Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaracak bir araç olduğu kadar insanlarımızı da kaynaştıracak birlik ve beraberliğini sağlayacak bir unsurdur. Bu nedenle ben amatör takımlarımızdan oynadıkları müsabakaların 90 dakika ile sınırlı kalmasını ve maç öncesinde de sonrasında da kardeşliklerinin devam etmesinden yanayım. Gidilen ilçelerde herkes birbirini iyi bir şekilde konuk ederse kardeşliğimiz gelişir. Bene Yerköy Belediye Başkanı olarak Yerköy takımlarımızın oynayacağı müsabakalarda konuk edecekleri takımları misafir etmeye hazırım’’ diye konuştu.

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Gençlerimizi Sahalara çekmeliyiz
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