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GENÇLERE YAKIN TAKiP

YOZGAT U19 Futbol Liginde Cumartesi günü oynanan ve lig şampiyonluğunu yakından ilgilendiren Yozgatspor Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanan müsabakayı Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ayrı ayrı yerlerde izledi.

GENÇLERE YAKIN TAKiP

YOZGAT U19 Futbol Liginde Cumartesi günü oynanan ve lig şampiyonluğunu yakından ilgilendiren Yozgatspor Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanan müsabakayı Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ayrı ayrı yerlerde izledi.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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GENÇLERE YAKIN TAKiP

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, müsabakayı tribünden izlerken, takımının alt yapısının oynadığı müsabakadan ve aldığı sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş ise alt yapılarının final maçında takımlarını izlemek ve alt yapının son durumunu görmek için final maçında tribündeki yerini aldığını belirtti. Antrenör Nihat Tinel gözetimindeki Yozgatspor altyapısında gerçekten çok yetenekli oyuncular olduğunu dile getiren Baş, ‘’Zaman zaman altyapımızdaki bu oyuncularımızın bir kısmını A takıma çıkarıyoruz. Seyit Ali ile birlikte kadroya alıyoruz. Zaman zaman da beğendiğimiz oyuncuları A takımımızın antrenmanlarına katıyoruz. Ben altyapımızın aldığı galibiyetten ve büyük ölçüde garantilediği şampiyonluğunu kutluyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 15.04.2019 16:56
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