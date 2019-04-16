GENÇLERE YAKIN TAKiP

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, müsabakayı tribünden izlerken, takımının alt yapısının oynadığı müsabakadan ve aldığı sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş ise alt yapılarının final maçında takımlarını izlemek ve alt yapının son durumunu görmek için final maçında tribündeki yerini aldığını belirtti. Antrenör Nihat Tinel gözetimindeki Yozgatspor altyapısında gerçekten çok yetenekli oyuncular olduğunu dile getiren Baş, ‘’Zaman zaman altyapımızdaki bu oyuncularımızın bir kısmını A takıma çıkarıyoruz. Seyit Ali ile birlikte kadroya alıyoruz. Zaman zaman da beğendiğimiz oyuncuları A takımımızın antrenmanlarına katıyoruz. Ben altyapımızın aldığı galibiyetten ve büyük ölçüde garantilediği şampiyonluğunu kutluyorum’’ dedi.