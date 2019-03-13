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Gençlerbirliği’ne sponsor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Divanlı Gençlerbirliği’ne Bingöl Kadayıfçısı sponsor oldu.

Gençlerbirliği’ne sponsor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Divanlı Gençlerbirliği’ne Bingöl Kadayıfçısı sponsor oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Gençlerbirliği’ne sponsor

Kulüp başkanı Lütvi Kara bazı firmalar ile yaptığı sponsorluk görüşmeleri neticesinde geçen sezon da kendilerine sponsor olan Bingöl Kadayıfçısı ile tekrar anlaştıklarını söyledi. Takımın bir çok masrafını karışlayacak olan Bingöl Kadayıfçısının geçen sene de Yozgat Belediyespor adı altında mücadele ettikleri ligde takımına sponsor olduğunu hatırlatan Kara, ‘’Bingöl Kadayıfçısı Sebahattin Bural ile yaptığımız görüşmeler sonrasında sponsorluk kapsamında anlaşma sağladık. Geçen yıl da bize sponsor olan Bingöl Kadayıfçısı bu sezonda takımımıza sponsor oldu. Bizleri kırmayarak takımımıza destek veren Bingöl Kadayıfçısı sahibi Sebahattin Bural’a teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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