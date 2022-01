Gençlerbirliği’nden moral gecesi

C Grubunda zirve mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği yöneticileri takımlarının morallerini yüksek tutmak için her ay moral gecesi adı altında kulüp binasında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde arabaşı gecesi düzenleyen Divanlı Gençlerbirliği yöneticileri önceki akşam ise Çiğköfte gecesi düzenledi. Kulüp Başkanı Lütvi kara tarafından hazırlanan çiğköfteler futbolculara ikram edilirken, moral gecesine bazı kulüplerin yöneticisi ve antrenörleri de katıldı. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, maddi açıdan zayıf bir kulüp olmalarına karşılık, futbolcuları için her ay kendi imkanları ile moral gecesi düzenlediklerini söyledi. Yıllardan beri gelenek haline getirdikleri moral gecelerinde oyuncularına kendilerinin hazırladığı arabaşı, çiğköfte gibi ikramlarda bulunarak onlara moral vermek istediklerini dile getiren Kara, ‘’Futbolcularımız için düzenlediğimiz bu moral gecelerinin meyvesini ligde alıyoruz. Amatör Ligi en zor grubunda liderin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyoruz. Ölüm gurubu olarak atlandırılan bu grupta oyuncularım çok iyi mücadele ediyorlar ve inanıyorum ki lig müsabakaları sonrasında da grubumuzu zirvede tamamlayacağız. Takımımıza belki maddi olarak bir şeyler veremiyoruz ancak hem yöneticiler olarak bizler, hem de oyuncularım amatör ruhla çalışıyorlar ve bu amatör ruh ile de sahada mücadele ediyorlar. Ben oyuncularımı gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Bu tip moral geceleri yapmaya da devam edeceğiz’’ dedi.