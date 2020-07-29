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Gençlerbirliği’nden açıklama

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği Facebook hesabından sezonun değerlendirmesini yaptı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:19
Gençlerbirliği’nden açıklama

Bu sezon şampiyon olup olmalarından daha çok önemli şeylerin yaşandığı bildirildi. 2019-2020 sezonu çok garip şeyler olduğuna dikkat çekilen paylaşımda, ‘’Lige başladığımızda Divanlı Gençlerbirliği için düşen iki takımdan biri olur dediler ama kimsenin ihtimal bile vermediği Divanlı Gençlerbirliği 2. Amatörden çıktığı 7 futbolcu ile yoluna namağlup devam ediyordu. Düşer gözüyle bakılan takım rakiplerin önemsediği çekindiği bir Divanlı olmayı başardı. Uzun lafın kısası son maç oynanır oynanmaz şampiyon olur olmayız bunlar ihtimal üzerine kurulu eylemler. Ama biz ihtimal verilmeyen her şeyin fazlasını yaptık. Bu sene Yemenoğlu Yozgatspor’dan sonra namağlup olarak lig bitiren 2 takımdan biri olarak Yozgat’ta tarihe geçtik’’ denildi.

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Gençlerbirliği’nden Açıklama
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