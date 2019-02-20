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Gençlerbirliği yeniden kuruldu

YOZGAT Belediyesi bünyesine 2014 yılında geçen, daha sonra Yozgat Belediyespor olarak İkinci Amatör Küme devam eden Yozgat Gençlerbirliği yeni sezonda Yozgat Divanlı Gençlerbirliği olarak yeniden Birinci Amatör Kümeye çıkma mücadelesi verecek.

Gençlerbirliği yeniden kuruldu

YOZGAT Belediyesi bünyesine 2014 yılında geçen, daha sonra Yozgat Belediyespor olarak İkinci Amatör Küme devam eden Yozgat Gençlerbirliği yeni sezonda Yozgat Divanlı Gençlerbirliği olarak yeniden Birinci Amatör Kümeye çıkma mücadelesi verecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Gençlerbirliği yeniden kuruldu

Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, Yozgat Belediyesine devrini yaptıkları Gençlerbirliği takımının geçtiğimiz sezon Yozgat Belediyespor olarak ikinci amatör kümede oynadığını söyledi. Bu sezon isim değişikliğine giderek Yozgat Divanlı Gençlerbirliği olarak ligde mücadele edeceklerini belirten Kara, ‘’Yıllardır gençleri yetiştirip Yozgat futboluna kazandırdığımız döneme tekrar dönmeyi amaçlıyoruz. Şuanda Yozgat amatöründe şampiyonluğa oynayan bir çok takımın oyuncuları Yozgat Gençlerbirliğinin eski oyuncularıdır. O ruhu tekrar yakalamak adına bir başlangıç yaptık ve takımımızın adına değiştirdik. Eski bazı oyuncularımızı da renklerimize kattık. Yeni sezonda ikinci amatör kümede futbol oynayacağız ve hedefimizi şimdiden şampiyonluk olarak belirledik. Bünyemize 50 civarında genç oyuncu bulunuyor. Bu gençlerin arasına tecrübeli isimleri de katarak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Geleceğin yıldızlarını yine Yozgat Divanlı Gençlerbirliği takımı yetiştirecek’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat BelediyesiYozgat BelediyesporYozgat Gençlerbirliği
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