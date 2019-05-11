Gençlerbirliği lideri gözüne kestirdi

Lideri yenerek Birinci Amatör Küme Futbol Ligi yolunda önemli bir avantaj yakalamak isteyen Gençlerbirliği takımı, güçlü rakibi karşısında rövanşı da almak istiyor. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, yarın ligdeki en önemli müsabakalardan birine çıkacaklarını söyledi. Son haftalarda istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını ve artık bu puan kayıplarına tahammüllerinin kalmadığının altını çizen Kara, ‘’Yarın lider ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek bir üst lige çıkma noktasında avantaj yakalamak istiyoruz. Kalan bütün müsabakalarımızı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu sene Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükseleceğiz’’ dedi.