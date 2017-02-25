Gençler Yozgat’ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirilen Okul Sporları müsabakaları devam ediyor. 9 İlden yaklaşık 200 sporcu 23 -26 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan grup müsabakalarında ter döküyor. Genç Erkekler Celal Atik Spor Salonunda, Genç Kızlar ise Rıza Kayaalp Spor Salonunda müsabakalarda karşı karşıya geliyor.

Rıza Kayaalp Spor salonunda yapılan teknik toplantının ardından belirlenen fikstür doğrultusunda Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor salonlarında gerçekleşen müsabakalarda Kayseri, Ordu, Çorum, Sivas, Tokat, Kırşehir, Rize, Tokat, Samsun ve Sinop İl takımlarından sporcular gruptan çıkmak için ter döküyor.