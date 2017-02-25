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Gençler Yozgat’ta

25 Şubat 2017 Cumartesi 06:01
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Yozgat’ta geçtiğimiz hafta tamamlanan Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Voleybol müsabakasının ardından bu kez Genç Voleybolcuların grup müsabakaları başladı.

Gençler Yozgat’ta
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile  hayata geçirilen Okul Sporları müsabakaları devam ediyor. 9 İlden yaklaşık 200 sporcu 23 -26 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan grup müsabakalarında ter döküyor. Genç  Erkekler Celal Atik  Spor Salonunda, Genç  Kızlar ise Rıza Kayaalp Spor Salonunda müsabakalarda karşı karşıya geliyor.
Rıza Kayaalp Spor salonunda yapılan teknik toplantının ardından belirlenen fikstür doğrultusunda Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor salonlarında gerçekleşen müsabakalarda Kayseri, Ordu, Çorum, Sivas, Tokat, Kırşehir, Rize, Tokat, Samsun ve Sinop  İl takımlarından sporcular gruptan çıkmak için ter döküyor.
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