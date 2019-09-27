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Gençler yaşlıları dinledi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, gönüllü gençlerle birlikte ziyaret ettikleri Esenli Bilal Şahin Huzurevi'nde kalan yaşlılarla sohbet edip, hem dualarını aldılar hem de yaşam öykülerini dinleyip, nasihat aldılar.

Gençler yaşlıları dinledi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, gönüllü gençlerle birlikte ziyaret ettikleri Esenli Bilal Şahin Huzurevi'nde kalan yaşlılarla sohbet edip, hem dualarını aldılar hem de yaşam öykülerini dinleyip, nasihat aldılar.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Gençler yaşlıları dinledi

Yaşlılarla gençleri her fırsatta bir araya getirme gayreti içerisinde olan Gençlik Merkezi, bu kez ziyaret ettikleri Huzurevi sakinleri ile gençlerin bol bol sohbet etmelerine olanak sağladı. İnsanların doğup, yaşayıp ve öldüğü hatırlatılarak, ‘Bu üç aşama insanlığın doğasında vardır. Doğmak bizim elimizde değildir fakat nasıl yaşayacağımıza dair kararı kendimiz verebiliriz. Nasıl yaşadığımız da ileriki hayatımızı şekillendirir. İnsanlar, bebeklik dönemlerinde nasıl başkalarının bakımına ihtiyaç duyuyorlarsa, yaşlanınca da aynı ilgiyi görmeyi beklerler, hatta görmelidirler. Çünkü yaşlılık, tıpkı bebeklik gibi insanları aciz ve iş göremez hale getirir. Aile çocuklarını besler, büyütür, eğitir ve topluma yararlı hale getirmek için elinden geleni yapar. Bütün bunları yaparken de yaşı ilerler ve aile büyükleri yardıma muhtaç hale gelir’ denildi. Büyüklerin baş tacımız olduğuna da vurgu yapılarak, bu sebeple onları sadece belirli günlerde değil yılın diğer günlerinde de ziyaret ederek, yaşlıların yanlarında olduğunun hissettirilmesi gerektiği vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler:
Gençler Yaşlıları Dinledi
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