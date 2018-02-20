GENÇLER YARIŞTI

Yarışmada gençler birinci gelebilmek için ter döktü. Kıyasiye mücadele veren gençler, seslendirdikleri Türk Müziği eserleriyle beğeni topladılar.
18-23 yaş arasındaki gençlerin yarıştığı yarışmada kızlarda Fatma Betül Uyar, erkeklerde Cengizhan Sarıkaya birinci oldu.
Yarışmada gençler birinci gelebilmek için ter döktü. Kıyasiye mücadele veren gençler, seslendirdikleri Türk Müziği eserleriyle beğeni topladılar.
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