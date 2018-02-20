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GENÇLER YARIŞTI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Sahne sırası sende’ etkinliği kapsamında düzenlenen Türk Müziği il birinciliği yarışmasında gençler sahne aldı.

GENÇLER YARIŞTI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Sahne sırası sende’ etkinliği kapsamında düzenlenen Türk Müziği il birinciliği yarışmasında gençler sahne aldı.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
41 Okunma
GENÇLER YARIŞTI

Yarışmada gençler birinci gelebilmek için ter döktü. Kıyasiye mücadele veren gençler, seslendirdikleri Türk Müziği eserleriyle beğeni topladılar.
18-23 yaş arasındaki gençlerin yarıştığı yarışmada kızlarda Fatma Betül Uyar, erkeklerde Cengizhan Sarıkaya birinci oldu.

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