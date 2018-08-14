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Gençler Samsun’u gezdi

YOZGAT Belediyesinin ‘SODES’le Gençler Daha Mutlu' projesi kapsamında, erkek ve kızlardan oluşan 156 kişilik 2 grup hafta sonunda Samsun’da tarihi alanları gezdi.

Gençler Samsun’u gezdi

YOZGAT Belediyesinin ‘SODES’le Gençler Daha Mutlu' projesi kapsamında, erkek ve kızlardan oluşan 156 kişilik 2 grup hafta sonunda Samsun’da tarihi alanları gezdi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Gençler Samsun’u gezdi

Sabah erken saatte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ile birlikte Sarıhacılı Yöresel Ürünler Satış ve Kahvaltı Salonu’nda kahvaltı yapan gençler Samsun’a hareket etti. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün’ün eşlik ettiği Samsun gezisine 86 kız, 70 erkek öğrenci katıldı. Yozgat ve Sorgun’dan gelen Kur’an Kursu öğrencileri, Atakum Sahili’nde denizin ve doğanın keyfini yaşadı. İlk kez denizi gören öğrencilerinde yer aldığı grup, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Öğrenciler daha sonra Samsun’un tarihi yerlerinden olan Amisos tepesine çıktı. Tarihi mekanı yakından tanıma fırsatı bulan kız öğrenciler daha sonra Bandırma Vapuru Müzesi’ni gezdi. 

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