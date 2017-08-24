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Gençler ön planda

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Bozok Hentbolspor Başkanı Cenker Doğan, bu sezon takımda gençlerin ön planda olacağını söyledi.

Gençler ön planda

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Bozok Hentbolspor Başkanı Cenker Doğan, bu sezon takımda gençlerin ön planda olacağını söyledi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:10
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Gençler ön planda

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Bozok Hentbolspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, genç ağırlıklı bir takım kurduklarını ve bu sezon gençlerin ön planda olacağını belirtti.
Takım olarak bu sezon ligde kalmayı hedeflediklerini aktaran Cenker Doğan, takımın kendi öz kaynaklarıyla kendi sporcularını ön plana çıkararak mücadele vereceğini ifade etti.
Takımı bu sene Adem Kızılay ve Enis Atmaca’nın çalıştıracağını bildiren Cenker Doğan, “Hocalarımız şu anda gelişim kampında. Yıldız takıma özel bir önem vereceğiz ve onlar için özel programlar uygulayacağız. Bu sezon kendi öz kaynaklarımızla ve kendi gayretlerimizle, kendi sporcularımızı ön plana çıkararak ligde mücadele verip, ilimizi temsil edeceğiz” diye konuştu.
 

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