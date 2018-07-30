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Gençler öğrenirken eğleniyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde açılan kurslara katılan gençler ve geleceğin genç kuşakları, bir taraftan farklı branşlarda eğitimler alırken, diğer taraftan da eğlencenin doruk noktasına ulaşıp, farklı bir tatil dönemi geçiriyor. Yozgat Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslardan biri olan ‘Müzik Kulübü’ bünyesinde bağlama ve keman eğitimleri veriliyor.

Gençler öğrenirken eğleniyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde açılan kurslara katılan gençler ve geleceğin genç kuşakları, bir taraftan farklı branşlarda eğitimler alırken, diğer taraftan da eğlencenin doruk noktasına ulaşıp, farklı bir tatil dönemi geçiriyor. Yozgat Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslardan biri olan ‘Müzik Kulübü’ bünyesinde bağlama ve keman eğitimleri veriliyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler öğrenirken eğleniyor

‘Merkezimde Kur’an Var’ projesi ile gençlere ve miniklere Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimleri veriliyor, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerle düzenleniyor. Gençler, Kuran-ı Kerim eğitimi ardından geleneksel çocuk oyunları ve spor faaliyetleri ile eğlenceli vakit geçiriyorlar. ‘Merkezim Ben ve Ailem’ projesine katılan gençler, Spor Vadisi ve diğer sosyal tesislerde aileleriyle bir araya gelerek, birlikte etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

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