Gençler öğrenirken eğleniyor

‘Merkezimde Kur’an Var’ projesi ile gençlere ve miniklere Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimleri veriliyor, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerle düzenleniyor. Gençler, Kuran-ı Kerim eğitimi ardından geleneksel çocuk oyunları ve spor faaliyetleri ile eğlenceli vakit geçiriyorlar. ‘Merkezim Ben ve Ailem’ projesine katılan gençler, Spor Vadisi ve diğer sosyal tesislerde aileleriyle bir araya gelerek, birlikte etkinliklere imza atmaya devam ediyor.