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GENÇLER MORAL DEPOLADI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Divanlı Gençlerbirliği teknik ekip ve oyuncuları düzenlenen moral gecesinde gönüllerince eğlendiler.

GENÇLER MORAL DEPOLADI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Divanlı Gençlerbirliği teknik ekip ve oyuncuları düzenlenen moral gecesinde gönüllerince eğlendiler.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:50
GENÇLER MORAL DEPOLADI

 Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara’nın organize ettiği moral gecesinde kırmızı siyahlı futbolcular Play-Off müsabakası öncesinde moral depoladılar. Tarihi Hayri İnal Konağında gerçekleştirilen geceye, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, Ritim Tekstil Müdürü ve Kulüp Yöneticisi Turan Laçin, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Programda Kulüp Başkanı Lütvi Kara kendi elleri ile yoğurduğu çiğ köfteyi oyuncularına ikram ederken, Yozgatlı mahalli sanatçılar ise sporculara Yozgat türkülerini seslendirdiler. Yozgat’a özgü oyunların, şakaların yapıldığı programda futbolcular eğlenceli vakit geçirdiler. 

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GENÇLER MORAL DEPOLADI
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