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Gençler Manisa ve Bolu’ya gitti

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Manisa Şehzadeler ve Bolu Aladağ’a gençler gönderildi.

Gençler Manisa ve Bolu’ya gitti

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Manisa Şehzadeler ve Bolu Aladağ’a gençler gönderildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Gençler Manisa ve Bolu’ya gitti

Bir Kardeşlik Bir İklim Gençlik Kampları kapsamında ilk etapta 20 kişi dün başlayan doğa kampı programı için Manisa ve Bolu’ya giderken, 5 Temmuz tarihinde ise tekrar Yozgat’a dönecekler. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından bu yıl hem doğa hem de deniş kamplarına 220 kişinin gönderilmesi planlanıyor. 10 Eylül tarihine kadar belirlenen 220 kişi çeşitli illerde kamp heyecanı yaşayacak. Toplamda 21 grubun bulunduğu kamp ekiplerinden 15 yaşına kadar olan 100 öğrenci Mersin, İzmir ve Hatay’da gerçekleştirilecek olan deniz kamplarına katılacak. 16-22 yaş aralığında olan 120 genç ise Bolu, Manisa, Eskişehir, Trabzon, Kırşehir illerinde gerçekleştirilecek olan doğa kamplarına katılacak.

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