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Gençler Konya’yı gezdi

BOĞAZLIYAN’da Kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘İstikbal Köklerdedir’ projesi kapsamında bir grup öğrenci Konya’ya götürülerek, tarihi, turistik bölgeleri gezdirildi.

Gençler Konya’yı gezdi

BOĞAZLIYAN’da Kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘İstikbal Köklerdedir’ projesi kapsamında bir grup öğrenci Konya’ya götürülerek, tarihi, turistik bölgeleri gezdirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler Konya’yı gezdi

Hazırlanan proje ile ‘Çocuklarımız için, ortak değerlerimizle ön planda olan, şehirlere geziler düzenleyerek geçmişini bilen, milli ve manevi değerlere sahip çıkan ve bu değerleri yaşayan nesiller yetiştirmek amacı çerçevesinde çocuklarımızı bu şehirlerdeki değerlerimizle buluşturarak çocuklarımıza kimlik ve kişilik kazandırmak hedeflenmektedir’ denildi. Bu kapsamda çocukların 9 değerle özdeşleşen şehirleri ve buralardaki değerleri ziyaret etmelerinin planlandığı vurgulanarak, bugüne kadar Anıtkabir, Çanakkale ve Mevlana Diyarı Konya'ya gezilerinin düzenlendiği bildirildi. Proje kapsamında,  Sivas Divriği Ulu Cami, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kırşehir Ahilik Merkezi, Bursa Padişah Türbeleri, Edirne Adalet Kasrı, Erzurum Nene Hatun ziyaretlerinin dö önümüzdeki dönemde yapılacağı ifade edildi.

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