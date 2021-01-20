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Gençler kategorisi azaltılıyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Covit-19 salgını nedeniyle gençler kategorisinde bu yıla mahsus olmak kaydıyla sayıların azaltılacağını duyurdu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:35
Gençler kategorisi azaltılıyor

Türkiye Futbol Federasyon’undan yapılan açıklamada, ‘’Covid-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonunda gençler kategorisinde, kategori sayısının bu sezona mahsus olmak üzere azaltılmasına karar verildi. 2020-2021 sezonunda U19 kategorisi yerine U18 kategorisi oynatılacak olup, diğer kategoriler U16, U14 ve U12 olarak belirlenmiştir. U18 kategorisinde 19 yaşında 4 futbolcu; U16 kategorisinde 17 yaşında 3 futbolcu, U14 kategorisinde ise 15 yaşında 2 futbolcu, yaşı büyük futbolcu olarak oynatılabilir. 2020-2021 sezonunda gençler kategorilerinde U18, U16, U14 veU12 kategorileri başlama tarihleri TFF’ce duyurulduktan sonra katılımlar alınıp oynatılacak. U18 ligi müsabakalarında 2003 ve 2004 doğumlular oynayabilir. 2002 doğumlu en fazla 4 futbolcu esami listesine yazılabilir ve oynatılabilir. 2005 ve daha küçük doğumlular oynayamaz’’ denildi.

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Gençler Kategorisi Azaltılıyor
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