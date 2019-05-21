Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86771
ALTIN
247.455
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6769
EURO
6.7137

GENÇLER KAMPA GiRiYOR

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’da üç genç oyuncu gelişim kampına katılacak.

GENÇLER KAMPA GiRiYOR

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’da üç genç oyuncu gelişim kampına katılacak.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
30 Okunma
GENÇLER KAMPA GiRiYOR

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, alt yapıya yönelik başlattıkları çalışmalar çerçevesinde genç oyuncuların gelişimlerini hızlandırmak amacıyla kampa katılımlarını sağlayacaklarını söyledi. Doğan, geçen sezon ligde süre alan Alperen Düzcan, Nuri Şahin ve Mithat Berat Avcı’nın Çanakkale ve Makedonya’da düzenlenecek kampa davet edildiğini aktardı. Doğan, Çanakkale kampının 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Uluslararası kamp Makedonya’da yapılacak. Oyuncularımızın teknik, taktik ve kondisyonel açıdan eğitimlerini almaları amaçlıyoruz. Kampta teorik ve uygulamalı antrenmanların yanında hazırlık maçları ile kampa katılan hentbolcuların geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şükrü Birant Kalp Krizi Geçirdi
Şükrü Birant Kalp Krizi Geçirdi
Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı
Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı
EKER Dünya şampiyonasında
EKER Dünya şampiyonasında
Yozgat’ta şampiyonluk kutlaması
Yozgat’ta şampiyonluk kutlaması
Kupalarını aldılar
Kupalarını aldılar
Zirvede üç takım kaldı
Zirvede üç takım kaldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim