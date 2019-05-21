GENÇLER KAMPA GiRiYOR

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, alt yapıya yönelik başlattıkları çalışmalar çerçevesinde genç oyuncuların gelişimlerini hızlandırmak amacıyla kampa katılımlarını sağlayacaklarını söyledi. Doğan, geçen sezon ligde süre alan Alperen Düzcan, Nuri Şahin ve Mithat Berat Avcı’nın Çanakkale ve Makedonya’da düzenlenecek kampa davet edildiğini aktardı. Doğan, Çanakkale kampının 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Uluslararası kamp Makedonya’da yapılacak. Oyuncularımızın teknik, taktik ve kondisyonel açıdan eğitimlerini almaları amaçlıyoruz. Kampta teorik ve uygulamalı antrenmanların yanında hazırlık maçları ile kampa katılan hentbolcuların geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.