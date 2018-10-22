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GENÇLER KAHVALTIDA BULUŞTU

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından uygulamaya konulan ‘Merkezim Ben ve Ailem’ adlı projesi kapsamında Bozok Üniversitesi fakülte temsilcileri, gönüllü gençlerin kahvaltı buluşması, gençlik üzerine istişare toplantısıyla sorunlar masaya yatırıldı.

GENÇLER KAHVALTIDA BULUŞTU

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından uygulamaya konulan ‘Merkezim Ben ve Ailem’ adlı projesi kapsamında Bozok Üniversitesi fakülte temsilcileri, gönüllü gençlerin kahvaltı buluşması, gençlik üzerine istişare toplantısıyla sorunlar masaya yatırıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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GENÇLER KAHVALTIDA BULUŞTU

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doç. Dr. Fahri Şeker, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Alper Mumyakmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Geleceğimizin teminatı olan gençler, sorunlarını, gelecek konusundaki kaygılarını, gençlik üzerine yapılacak çalışmalar konusunda taleplerini iletti. Soru-cevap şeklinde devam eden programda gençler, devlet kurumlarından, STK'lardan beklentilerini, isteklerini ve yaşadıkları sorunların nasıl aşılabilmesi konusunda düşüncelerini aktardı. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler ve kahvaltı evinde bir araya gelen üniversite öğrencilerine, Gençlik Merkezi olarak büyük bir kuruluş olduklarını söyledi. Sapmaz, "Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 70 kişilik bir grupla bir araya gelerek onların gelecek beklentilerini, sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştık. Bizler onların sorunlarını dinleyip onları rapor haline getirerek somut adımlar arayacağız. Gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirilmesi konusunda gençlik merkezi olarak azami gayret gösteriyoruz. Biz gençlerimize değer veriyoruz. Onlar olmazsa gelecekte olmaz" dedi.
Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper Mumyakmaz ise, ülke üzerinde en büyük yatırımın gençler olduğunu vurguladı. Mumyakmaz, "Gençlerin ufuklarının açık olması, dünyayı ve Türkiye’yi tanıması, bunu dikkate alarak yetişmesi çok önemli. Kişilikli, kendini bilen değerleriyle barışık bir gençliğe ihtiyacımız var. Doğruya doğru eğriye eğri deyip kendisini bütün varlığı ile devleti ve milletine adayan gücünü, emeğini esirgemeyen vicdanen rahat olan gençliğe ihtiyacımız var. Ümit ediyorum ki bu söylediklerimiz olacaktır. Ancak nitelikli bir eğitimle bu mümkün olacaktır. İyi bir öğrenci nitelikli bir öğrenci isterken akademisyenlerimizin de nitelikli olması gerekir. Hocalarımız da kendilerini geliştirmeli ve eleştiriyi kendilerine yansıtmaları lazım’’ diye konuştu. 
 

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