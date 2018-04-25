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GENÇLER HAZIR KITA

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor, grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

GENÇLER HAZIR KITA

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor, grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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GENÇLER HAZIR KITA

Yozgatspor Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Grup müsabakaları öncesinde bazı takımlar ile hazırlık müsabakası için görüştüklerini dile getiren Tinel, ‘’Önceki gün Nevşehir’de Nevşehirspor ile bir hazırlık müsabakası oynadık ve güçlü rakibimizi 4-1 yenmeyi başardık. Takımımızı bu hazırlık müsabakasında çok daha iyi görme fırsatı buldum. Lig maçlarında iyi bir performans sergileyen takımım hazırlık müsabakasında daha da iyi olacağının sinyallerini verdi. Şimdi ikinci bir hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Altındağ takımı ile görüştük ve bir aksilik olmaz ise Cuma günü Ankara’da Altındağ takımı ile bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Altındağ müsabakası sonrasında grup maçlarının hazırlıklarını tamamlayıp 3 Mayıs tarihinde Aksaray’a gideceğiz. Grup müsabakalarında bizimle birlikte Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir takımları yer alıyor. Grupta ilk sırayı alan takımlar ise Türkiye Şampiyonasında son 24 takım arasına kalacak. Bizim hedefimiz de son 24 takım arasına kalmak. Geçen sene final müsabakasında rakibimize şansız bir şekilde yenilerek bir üst tura çıkamamıştık. Bu sene işimizi şansa bırakmayacağız ve güçlü rakipleri geride bırakarak bir üst tura çıkacağız. Geçen sene finalde elendiğimiz rakibimiz Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında oynadı. Bu sene biz de aynısı yapıp Yozgat’ın adını, Yozgatspor’un adını gururla duyuracağız’’ dedi. 

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