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Gençler, gözünü BAL’a dikti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği kadrosuna kattığı 8 futbolcu ile hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirledi.

Gençler, gözünü BAL’a dikti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği kadrosuna kattığı 8 futbolcu ile hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirledi.

04 Şubat 2020 Salı 03:24
Gençler, gözünü BAL’a dikti

Kadrosuna kattığı 8 yeni isme imza attıran Divanlı Gençlerbirliği’nde Kulüp Başkanı Lütvi Kara, Yönetici Turan Laçin ve Antrenör Levent Anıl Sönmez hedeflerini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirlediklerini açıkladı. Divanlı Gençlerbirliği yöneticisi ve Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin’in girişimleri sonucunda, Çıksalınspor’dan Batuhan Battal, Nişantaşıspor Ömer Can Laçin, Recep Pekgöz, Gürpinarspor’dan Asım Doğan, As Akyazıspor’dan Muhammed Eren Ünal,  1461 Karadenizspor’dan Nihat Aktaş, Kırşehir Gençlikspor’dan Hüseyin Çoban ve Sarayspor’dan Regayip Kara’yı renklerine bağlayan Divanlı Gençlerbirliği 8 transferi ile rakiplerine de göz dağı verdi. 

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