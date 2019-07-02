Gençler gelişim kampında

Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne iki yıl aradan sonra tekrar yükselen Yozgat Bozokspor, geleceğe yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. Bozokspor hentbol akademisinde yetişen ve geçen sezon forma şansı bulan Alperen Düzcan, Nuri Şahin ve Mithat Berat Avcı gelişim kampına katıldı. Genç oyuncuları Kulüp Başkanı Cenker Doğan, şehirlerarası otobüs terminalinden yolcu etti. Doğan, genç oyuncuların gelişimlerine katkı sağlayacak kamp çalışmalarının 1-7 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirileceğini söyledi. Doğan, Hentbol Akademisi’nden yetişen Alperen Düzcan, Nuri Şahin ve Mithat Berat Avcı’nın kampa davet edildiğini belirterek, hentbol potansiyeline sahip Yozgat’ta daha çok oyuncunun gelişim kamplarına katılımlarını sağlayacaklarını ifade etti. Doğan, üç oyuncunun geçen sezon ligde süre aldıklarını hatırlatarak, oyuncuların daha sonra Makedonya’da düzenlenecek kampa katılacaklarını aktardı. Doğan, “Oyuncularımız teknik, taktik ve kondisyonel açıdan eğitim alacak. Kampta teorik ve uygulamalı antrenmanlar yapılacak” dedi.