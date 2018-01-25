Gençler Dartı sevdi

Sarıkaya ilçesinde ilçe müdürlüğü çeşitli branşlarda açtığı kurslar ile genç ve çocukların boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan veriyor. Kurum bünyesinde açılan Dart sporuna karşı ilginin her geçen gün artmasıyla, kursa devam eden genç ve minikler arasında müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Dart eğitimi alan gençlerin ileride kurulacak olan spor takımlarında mücadele verip, çeşitli turnuvalara katılabilecekleri kaydedildi.