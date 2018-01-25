Gençler Dartı sevdi

Sarıkaya ilçesinde ilçe müdürlüğü çeşitli branşlarda açtığı kurslar ile genç ve çocukların boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan veriyor. Kurum bünyesinde açılan Dart sporuna karşı ilginin her geçen gün artmasıyla, kursa devam eden genç ve minikler arasında müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Dart eğitimi alan gençlerin ileride kurulacak olan spor takımlarında mücadele verip, çeşitli turnuvalara katılabilecekleri kaydedildi.
25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol