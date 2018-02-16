Gençler boş durmuyor

Gençlik Merkezi ‘Gençlerin iyilik ağacı’ projesi kapsamında gönüllü gençlerin katkılarıyla, muhacir aile ziyaret edildi. Evlerine giden genç gönüllüler, aileye beraberlerinde çeşitli hediyeler de sundu.

Yozgat Gençlik Merkezi gençleri, tecrübelerinden yararlanmak, dertleriyle hem hal olmak amacıyla Huzur Evi’nde kalan yaşlıları ziyaret edip, sohbet ettiler. Gençler yaşlılarla güzel ve verimli bir gün geçirdiler.