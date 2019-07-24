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GENÇLER BADMİNTONU SEVDİ

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Spor Merkezleri kapsamında açılan Badminton kursuna yoğun ilgi gösteren gençler bu sporu yaparken hem eğleniyorlar hem de spor yapıyorlar.

GENÇLER BADMİNTONU SEVDİ

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Spor Merkezleri kapsamında açılan Badminton kursuna yoğun ilgi gösteren gençler bu sporu yaparken hem eğleniyorlar hem de spor yapıyorlar.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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GENÇLER BADMİNTONU SEVDİ

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü İrfan Özdemir, gözetiminde yaklaşık 100 öğrenci Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Badminton eğitimi alıyor. Hafta içi her gün 15.30-17.00 saatleri arasında yapılan Badminton kursuna 8-15 yaş aralığındaki öğrenciler katılıyor. Badminton kursuna katılmak isteyen öğrenciler için halen kayıtlar devam ederken, Badminton kursunun okullar açıldıktan sonra da devam edeceği bildirildi. Vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olan ve enerji seviyesini arttıran bir spor dalı olan Badminton’un vücuda bir çok faydasının olduğu belirtildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Badminton sporunun faydaları şu şekilde sıralandı; ‘’Vücuda alınan oksijenin kaslar tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlar, çeviklik kazandırır, topun takip edilmesini gerektirdiği için hız kazandırır, bacak kaslarını güçlendirir, vücut koordinasyonunu geliştirir, dinamik bir denge kazandırır, kemikleri güçlendirir. Oyun öncesi yediklerinize dikkat etmeniz gerekeceğinden doğru beslenme alışkanlığı kazandırır ve oyun sırasında yaptığınız manevralarla vücudunuza esneklik kazandırır.’’

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