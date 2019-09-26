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Gençler atağa kalktı

SORGUN Gençlik Derneği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları bir araya gelerek, Yozgat’ın dertlerini kendilerine dert edinip, çözüm üretebilmek için kafa yordu, kendilerine yol haritası belirledi.

Gençler atağa kalktı

SORGUN Gençlik Derneği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları bir araya gelerek, Yozgat’ın dertlerini kendilerine dert edinip, çözüm üretebilmek için kafa yordu, kendilerine yol haritası belirledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Gençler atağa kalktı

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ‘Birçok insan Yozgat genelinde ve üniversitemizde sorunların çokluğundan, etkinlik ve aktivitelerin az oluşundan dem vuruyor ama iş elini taşın altına koymaya gelince maalesef o konuşan insanların çoğunu bulamıyoruz’ denildi. Gönüllü gençler olarak bir şeyleri kendilerine dert edinerek, bir araya geldiklerini kaydeden gençler, ‘2019-2020 eğitim öğretim yılında Yozgat ve gençler için birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici faaliyetler ve toplumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerinde durduk. Bu toplantının ayda bir tekrarlanmasına karar verdik. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik için attığımız bu adım ‘ben’ değil, ‘biz’ olma bilincini kazandıracak ve diğer insanlara da örnek olacaktır’ denildi. 
KATILIMCI LİSTESİ BELLİ OLDU
Diğer taraftan, Sorgun Gençlik Derneği’nin de proje ortağı olduğu, ‘Euro Sports’ adlı proje  kapsamında, İspanya'nın Reus şehrinde gerçekleşecek etkinliklere katılacak isimler belli oldu. 401 başvuru değerlendirilerek, projeye 5 katılımcı seçildi. Betül Gökbel (Ankara), Canberk Aydoğan (Giresun), Tunahan Hızlı (Yozgat), Merve Yavuz (İstanbul), Cihan Fırat (İzmir) katılma hakkını elde eden isimler oldu. Sorgun Gençlik Derneği'nin ortak olduğu Open Europe kurumu tarafından hazırlanan İspanya Ulusal Ajansı'nca finanse edilen ‘Euro Sports’ başlıklı projenin 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Reus şehrinde gerçekleşeceği kaydedildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Gençler Atağa KalktıSORGUN Gençlik Derneği
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