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Genç yıldız Altınordu’da

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor’un alt yapısında futbol oynayan Mustafa Eren Gencel, Altınordu kulübüne transfer oldu.

Genç yıldız Altınordu’da

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor’un alt yapısında futbol oynayan Mustafa Eren Gencel, Altınordu kulübüne transfer oldu.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Genç yıldız Altınordu’da

Son yıllarda Türkiye’nin en büyük alt yapısına sahip olan ve yetiştirdiği yıldız oyuncular ile adını sürekli gündemde tutan Altınordu kulübü Yemenoğlu Bozokspor’un alt yapısında oynayan genç yetenek Mustafa Eren Gencel’i transfer etti.

Yemenoğlu Bozokspor formasını giyen 2006 doğumlu Mustafa Eren Gencel, 8 yaşında Bozokspor da futbola başladı. U12-U13 ve U14 takımlarımızda şampiyonluklar yaşayan 12 yaşındaki genç yetenek Mustafa Eren Gencel Antalya’da düzenlenen özel turnuvada gösterdiği performans ile Altınordu kulübü teknik ekibinin dikkatini çekti ve bu kulüpte 10 gün boyunca antrenmanlara çıktı. Yetenekli oyuncuda memnun kalan Altınordu alt yapı Antrenörleri bu oyuncuyu Yemenoğlu Bozokspor’dan transfer etti.

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