Genç yetenekler yetişecek

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, her sene olduğu gibi bu sene de kulüpleri bünyesinde yaz futbol okulu açtıklarını ve Boğazlıyan Şekerspor’un alt yapısını oluşturabilmek adına gençlere eğitim vermeye başladıklarını söyledi. Sporun hayata kalite kattığını belirten Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız “Gençlerimiz ve çocuklarımız hem zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor hem de futbolu uzman antrenörlerden öğreniyorlar” dedi.

15 yıldır düzenli olarak yapılan yaz futbol okulu bu yılda başarılı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Ayyıldız "10-16 yaş arası gençlerimize yönelik olarak yaptığımız bu etkinlik yetenekli gençlerimizin tespiti ve özkaynak oluşturmak açısından ciddi bir çalışmadır. Çocukların yaz dönemine futbol ile fiziksel gelişiminin sağlanması, boş zamanlarının değerlendirilmesi açısından da önemli. Bu yıl Yozgat gençler U19-U17 liglerine katıldık ve oldukça da başarılı olduk, planlamayı gerçekleştirdiğimiz taktirde U12-U14 yaş grupları müsabakalarına katılıp ileriye dönük gençlerimizi kazandırma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

