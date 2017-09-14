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Genç kızlar Yozgat’ta

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ikinci tur eleme müsabakaları dün Yozgat Bozok Stadında oynanan iki karşılaşma ile başladı. 

Genç kızlar Yozgat’ta

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ikinci tur eleme müsabakaları dün Yozgat Bozok Stadında oynanan iki karşılaşma ile başladı. 

14 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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Genç kızlar Yozgat’ta

8 grupta 32 takımın mücadele vereceği ikinci turda gruplarından birinci olarak çıkacak 8 takım final grubunda mücadele hakkını elde edecek. 
İkinci tur karşılaşmaları Yozgat ile birlikte Nevşehir, Adana, Malatya, Samsun, Kırıkkale'de iki grup, Denizli illerinde mücadele verecek. 
Şampiyonanın ikinci eleme turu, 25 grubun birincileri ile en iyi puan ve averaja sahip 7 ikinci olmak üzere toplam 32 takımın katılımı ile oynanacak. 
Dün oynanacak karşılaşmalarda galip gelen takımlar bir gün dinlendikten sonra, Cuma günü karşı karşıya gelerek, sahadan galibiyetle ayrılan taraf, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası finallerine gidecek 8 takım arasına girecek. 2. ve 3. eleme tur karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. 
Müsabakalar 40'ar dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10'ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımlar belirlenecek. Yozgat Bozok Stadında dün saat 14.00'da Eruh Sağlıkspor-Erzincan Gençler takımları karşı karşıya gelirken, saat 16.00'da ise Kocaeli Harp-İşspor-Konak Belediyesi takımları karşılaştı. 
Bu maçların galibi takımlar ise Cuma günü saat 10.00'da karşılaşacak ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf final grubuna yükselecek.
 

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