Genç Kaleci milli oldu

Hentbol Federasyonu Milli Takım teknik heyeti, 17-19 Eylül tarihlerinde Giresun’da yapılacak kampa davet edilen sporcuları açıkladı. 18 Yaş Erkek Hentbol Milli takım kadrosunda Yozgat’tan da bir sporcu yer aldı. Yozgat Bozokspor’un altyapısından yetişip, kalesini koruyan Mithat Berat Avcı, milli takım kadrosunda yer almanın sevincini kendisini yetiştiren kulübün altyapı Antrenörü Enis Atmaca ile birlikte yaşadı.