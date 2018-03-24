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Genç Güreşçiler Bursa’da

BURSA’da devam eden Gençler Grekoromen Güreş Türkiye şampiyonasına katılan Yozgatspor Güreş takımı derece elde etmek için gitti.

Genç Güreşçiler Bursa’da

BURSA’da devam eden Gençler Grekoromen Güreş Türkiye şampiyonasına katılan Yozgatspor Güreş takımı derece elde etmek için gitti.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Genç Güreşçiler Bursa’da

Yarın tamamlanacak Gençler Grekoromen Güreş Türkiye şampiyonasına 55 Kiloda Halis Razhabov, Furkan Boyacı, 72 Kiloda Serkan Sever, 77 kiloda Kutay Koyuncu,  82 kiloda Samet Doğan, 87 kiloda Yiğit Eğilmez, Yahya Zorlu, 97 kiloda Mücahit Çoban olmak üzere 8 sporcu ile katılan Yozgatspor dereceyle Yozgat’a dönme hedefinde.

Yozgat Belediye Başkan yardımcısı Talip Karslıoğlu, 8 sporcu ile katıldıkları müsabakalarda sporcularının çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yarın sona erecek olan Türkiye şampiyonasında Halis Razhabov üçüncü müsabakasına çıkacağını hatırlatan Karslıoğlu, ‘’82 kiloda Samet Doğan ile 55 Kiloda Furkan Boyacı müsabakalardan elenirken, diğer sporcularımız ise yarın çıkacakları maçlar sonunda alacakları dereceler belli olacak’’ dedi.

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