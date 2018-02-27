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Genç Fidanlar şampiyon

YOZGAT Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol Liginde şampiyonluk turunu Genç Fidanlar takımı attı.

Genç Fidanlar şampiyon

YOZGAT Kulüplü Genç Bayanlar Voleybol Liginde şampiyonluk turunu Genç Fidanlar takımı attı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Genç Fidanlar şampiyon

Yozgat’ta son 6 sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Yozgat İl Özel İdarespor, son maçını kaybedince, şampiyonluk unvanını bu sezon noktaladı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Genç Fidanlar ile önceki yılların şampiyonu Yozgat İl Özel İdaresispor karşılaştı. Maçtan galibiyetle ayrılan Genç Fidanlar şampiyonluk turunu atarken, rakibi İl Özel İdarespor ikincilikle yetindi. Ligde Sorgun Belediye üçüncü, Yerköy Gençlik dördüncü oldu. 

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