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GEM Türkiye şampiyonasına gidiyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri katıldıkları grup müsabakalarında gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye de hak kazandı.

GEM Türkiye şampiyonasına gidiyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri katıldıkları grup müsabakalarında gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye de hak kazandı.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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GEM Türkiye şampiyonasına gidiyor

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında kapsamında Kayseri’de gerçekleştirilen Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakalarına Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde 12 sporcu katıldı. Antrenörler Mehmet Karadavut, Cafer Kayışdağ, Atilla Kiraz gözetiminde Kayseri’de gerçekleştirilen grup müsabakalarında Türkiye finallerine gitmek için ter döken Yozgat ekibi gösterdikleri performans ile eski günlerine döndüğü mesajını da verdi. Grup müsabakalarında kendi kilolarında dereceye giren 8 Yozgatlı güreşçi Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Yapılan müsabakalar sonrasında Yalçın Kunduz birinci, Enes Buğra Demir ikinci, Hasan Uzun, Recep Kalınsazlıoğlu ve İbrahim Coşkun üçüncü olurken Nurullah Şahin, Alperen Nemli ve Kamil Ege Keskin beşinci olarak Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandılar. Hedefleri Türkiye şampiyonluğu ve Türk Milli Takımı olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçileri, 14-16 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası Finallerine kadar çok çalışıp hedeflerine ulaşmak istiyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi
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