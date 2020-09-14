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Gelişim liglerinin programı Covit-19’a bağlı

SPOR Toto Gelişim Liglerinin durumunun Covit-19 virüsünün seyrine bağlı olarak oynanıp oynatılmayacağı ve statüsünün belirleneceği bildirildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:56
Gelişim liglerinin programı Covit-19’a bağlı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ‘’Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun önerileri çerçevesinde Spor Toto Gelişim Ligleri'nin yeniden planlanması kararlaştırılmıştır. Mevcut Gelişim Ligleri'nde yer alan kulüplerimizin, bulundukları liglere ilişkin gelecek sezonlara ait münhasır hakları saklı kalmak kaydı ile 2020-2021 sezonunda Gelişim Ligleri farklı bir formatta oynatılacak olup, müsabaka sistemi ve müsabakaların yaş ve liglere göre statüleri ile başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacaktır’’ denildi.

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Gelişim Liglerinin Programı Covit-19’a Bağlı
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