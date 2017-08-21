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Gelin güvey desteği

Yozgatspor 1959 FK ile Çorum Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçı renkli görüntülere de sahne oldu.

Gelin güvey desteği

Yozgatspor 1959 FK ile Çorum Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçı renkli görüntülere de sahne oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
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Gelin güvey desteği

Yozgatspor’a lig öncesi moral vermek isteyen binlerce Yozgatlı, kadın erkek demeden tribünleri doldururken, gelinlik ve damatlığıyla stadyuma giren Hasan- Fatma Esim çifti de Yozgatspor’a desteklerini esirgemedi.
Düğün günlerinde Yozgatspor’un da düğünü olan sezon açılışı ve hazırlık müsabakasında stadyuma gelen genç çiftlere Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından Yozgatspor atkısı hediye edildi.
Atkıları gelinlik ve damatlıklarının üzerine takan Yozgatspor sevdalısı çiftleri tribünleri dolduran binlerce Yozgatspor taraftarı ‘mutlu olun’ tezahüratlarıyla tebrik etti.


 

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