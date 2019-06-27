Geleneksel okçuluk kulübü kuruldu

Yozgat’ta bürokrat, akademisyen, özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği’ni kurdu. Mali Müşavir Şükrü Yalman’ın kurucu başkanlığını yaptığı dernek yönetimi Eren Akbuğa, Recep Şahingöz, Seda Kılıç, Hakan Ertaş, Erdoğan Yıldıraner, Murat Korkmaz’dan oluşuyor. Dernek Başkanı Yalman kaybolmaya yüz tutan geleneksel okçuluk sporunu canlandırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Dernek Başkanı Yalman, Somut olmayan kültürel mirasın önemi ve korunması konusunda, özellikle yeni kuşakların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, geleneksel Türk okçuluğunu, Atlı okçuluk ve Türklere ait tüm spor alanlarını geliştirmek ve geleneksel okçuluk tekniklerini öğretip yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Yalman, spor ve gençlik faaliyetlerinde aktif olarak gençlerin sporun her türlü alanı ile tanışmasını sağlamayı hedeflerini belirterek, bu yönde kurslar düzenleyeceklerini kaydetti. Geleneksel okçuluğun kültürel bir miras olduğunu vurgulayan Yalman, gençlere gelenekleri yaşatacaklarının altını çizdi. Dernek bünyesinde lisanslı antrenörler bulunduğunu anlatan Yalman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla gençlere geleneksel okçuluk eğitimlerinin verileceğini bildirdi. Yalman, geleneksel okçuluk malzemelerinin tedarik edilmesi için de çalışmalar yapacaklarına vurgu yaptı. Yalman, dernek olarak, spor alanı başta olmak üzere; kültürel, sanatsal, bilimsel, alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstereceklerini belirtti. Yalman, ‘’Başta geleneksel Türk okçuluğunu ve tekniklerini geliştirmek, öğretmek ve yaygınlaştırmak olmak üzere geleneksel muharebe silahları ve sporları üzerinde araştırmalar yapmak, ilgili kaynakları tercüme ve sadeleştirme çalışmaları ile özel kütüphane ve sivil okçuluk müzesi oluşturacağız. Ok, yay, kılıç, mızrak, zırh kalkan gibi geleneksel silahlar konusunda araştırmanın yanında bunların rekonstrüksiyonunu yaparak atölye ve uygulamalı tarih çalışmaları yapacağız’’ dedi.