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Gelenek bozulmadı

OKUL sporları kapsamında düzenlenen yıldız kız ve erkek hentbol il birinciliği müsabakalarında son 3 yılın şampiyonu Cumhuriyet Orta Okulu geleneği bozmadı.

Gelenek bozulmadı

OKUL sporları kapsamında düzenlenen yıldız kız ve erkek hentbol il birinciliği müsabakalarında son 3 yılın şampiyonu Cumhuriyet Orta Okulu geleneği bozmadı.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Gelenek bozulmadı

Hem kız hem de erkek takımında son üç yıldır üst üste şampiyonluklar elde eden Cumhuriyet Orta Okulu kız ve erkek Hentbol takımı bu senede rakiplerini yenerek 4’uncu kez şampiyon oldular.
Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen hentbol müsabakalarında kızlarda Cumhuriyet Orta Okulu ile Atatürk Orta Okulu, erkeklerde ise Cumhuriyet Orta Okulu ile Sorgun Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu finalde karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında kızlarda 30-28, erkeklerde ise 22-11’lik skorlarla rakiplerini yenen Cumhuriyet Orta Okulu üst üste 4’üncü şampiyonluğunu alırken, grup musakkalarında da Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı

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