GELENEĞi BOZULMADI: 1-2

Ligin ikinci yarısı ile birlikte galibiyet yüzü görmeyen ve sadece 1 puan toplayan kırmızı siyahlı ekip, dün Sorgun İlçe Stadında konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Ağrıspor’da 2-1 mağlup olarak mağlubiyetler serisini sürdürdü. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçilirken, kırmızı siyahlı ekip ikinci yarıda kalesinde gördüğü gole karşılık veremeyince sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Ağrıspor 6’ıncı dakikada Önder Selimoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 7’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Akın'ın altı pasa kestiği topa Yunus Emre dokundu meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 17’nici dakikada sağ taraftan gelişen Yozgatspor atağında Akın’ın ceza sahasına gönderdiği topa Yunus Emre dokundu top filelere buluştu 1-1. 34’üncü dakikada Ağrıspor kontra atağında sol kanattan Cumali aldığı topla çizgiye kadar indi, ceza sahasına gönderdiği topa Furkan dokundu, kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi. 39’uncu dakikada Furkan sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına hareketlendi ceza sahasına girerken şutunu attı top az farkla yandan auta gitti. 45’inci dakikada Yozgatspor adına Selim önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Selim kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince kaleci ayağına yatıp topu aldı ve Yozgatspor öne geçme fırsatını tepti. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf konuk ekip Ağrıspor oldu. Konuk ekip 62’inci Mert Yıldırım’ın attığı golle Yozgatspor karşısında bir kez daha öne geçti 2-1. Bu golden sonda Yozgatspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca Ağrıspor üç puanı 2-1’lik skor ile alarak kümede kalma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Yozgatspor ise 13 puan ile son sıradaki yerini korudu. Yozgatspor, Bilal Karataş, Yunus Emre Çabuker, İsmail Dinçer, Selim Öztürk, Tayfun Bebek, Uğurcan Gülay, Murat Mercan, Akın Arıcan, Emir Akay, Hamdi Tayfun Yılmaz, Fatih Emircan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Ağrıspor ise Mustafa Gürbüz, Seyit Gazanfer, Berk Kal, Nuh Aşkın, Cuma Ali Üzüm, Can Morgül, Mert Yıldırım, Ercan Çapar, Emrah Tacir, Muhammed Furkan Özhan, Önder Selimoğlu ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 59’uncu dakikada Yunus Emre Çabuker’in yerine Cevatcan Ekinci, 65’inci dakikada Murat Mertcan’ın yerine Ebubekir Taşkıngül, Tayfun Bebek’in yerine Arif Bostancı, 86’ıncı dakikada Selim Öztürk’ün yerine Beytullah Ersoy, Akın Arıcan’ın yerine Boğatan Kızıltan oluna girdi. Ağrıspor’da 46’ıncı dakikada Muhammed Furkan Özhan’ın yerine Cengizhan Bayrak, Ercan Çapar’ın yerine Mehmet Şirin Soydan, 62’inci dakikada Önder Selimoğlu’nun yerine Muhammed Arslan, 72’inci dakikada Emrah Tacir’in yerine İbrahim Kongur, 87’inci dakikada Mert Yıldırım’ın yerine Hamdi Dereli oyuna girdi. Yozgatspor’da 29’uncu dakikada Uğurcan Gülay, 40’ıncı dakikada İsmail Dinçer, 45’inci dakikada Yunus Emre Çabuker, 45+2’inci dakikada Akın Arıcan, 59’uncu dakikada Emir Akay, Ağrıspor’da ise 29’uncu dakikada Muhammed Furkan Özhan sarı kart gördü.