Gelecek için spor yapıyorlar

Sorgun Çağlayan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, ‘Maddeye değil hayata bağlan’ adıyla hazırladığı proje ile bakanlık bütçesinden maddi destek almaya hak kazandı. Yaklaşık 300 kişiye sosyal, sportif ve kültürel etkinlik imkanı sağlayan dernek çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneğin proje faaliyetlerini izlemek üzere ziyarette bulundu, Dernek Başkanı Özdemir Öztürk’ten bilgi aldı. Sorgun Çağlayan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Özdemir Öztürk, altı ay süreli projenin İçişleri Bakanlığınca desteklendiğini, proje süresince yaklaşık 300 çocuk ve gencin açılan çeşitli sportif kurslarda eğitim alarak, hayata hazırlanacağını söyledi. Öztürk, “Amacımız, uyuşturucu madde kullanımı konusunda risk altında bulunan çocuk ve gençleri sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle uyuşturucu madde bağımlılığından uzaklaştırarak, toplumsal adaptasyonlarını artırarak hayata bağlamak ve boş vakitlerini değerlendirmektir. Bu kişileri, maddi ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak hayata kazandırmaktır. Bu kapsamda, Karadeniz bölgesi gezisi, futbol, basketbol, oryantrik, model uçak, ahşap boyama kursları ve kütüphane oluşturmak gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir’’ dedi.