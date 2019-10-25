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Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer açtığı futbol kursu ile geleceğin futbol yıldızlarını yetiştiriyor.

Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer açtığı futbol kursu ile geleceğin futbol yıldızlarını yetiştiriyor.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlce Müdürlüğü koordinasyonunda açılan futbol kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Sarıkaya ilçe stadında gerçekleştirilen kursta Antrenör Cengiz Güçlüer geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek amacıyla futbol kursu açtıklarını söyledi. Sarıkaya ilçesinde gerçekten çok yetenekli sporcuların olduğuna dikkat çeken Güçlüer, kendisinin bu yetenekleri açtıkları futbol kursu ile keşfetmeye çalıştığını ifade etti. Gelecekte Sarıkaya Belediyespor’a büyük katkılar sunacak olan gençlerin her zaman yanında olduğunu anlatan Güçlüer, gelecek vadeden gençleri yetiştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini, yetenekli oyuncuları Sarıkaya Belediyespor bünyesine aldıklarını sözlerine ekledi. 

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