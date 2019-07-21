Geleceğin yıldızları yetişiyor

Başarılı futbolcu İlhan Özbay, son iki yıldır Sivasspor alt yapısında Antrenörlük yapıyordu. Yozgat’taki futbol yeteneklerini ortaya çıkartıp Türk futboluna kazanmak için Sivasspor Futbol akademisini Yozgat’ta da açan İlhan Özbay, Yozgat’ta çok iyi bir futbol potansiyelinin olduğunu bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Özbay, Bölük Başı Halı Saha tesislerinde kurslarına kayıt yaptıran gençler ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Özbay, Yozgat’ta keşfettikleri gençleri Türk Futboluna kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.