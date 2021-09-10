Geleceğin yıldızları yetişiyor

Yozgat’ta her çocuğa futbol öğretmek ve futbolu sevdirmek amacı ile kurulan Yurdum Gençlik ve Spor Futbol Kulübü’nde 2008-2009-2010-2011 doğumlu erkek çocuklarından oluşan futbol takımlarının antrenmanları sportif eğitim uzmanı Mehmet Efe ve Antrenör Oktay Elma gözetiminde devam ediyor. Antrenmanlara katılan çocukların kendilerine güvenlerinin arttığını belirten Antrenör Oktay Elma, ‘’Yurdum Gençlik ve Spor Futbol Kulübü olarak bu yıl ki çalışmalarımıza başladık. Amacımız gelecek vaat eden çocukları futbol camiamıza kazandırmak. Futbol altyapısı olarak gerçekten Yozgat’ta çok yetenekli ve gelecek vadeden çocuklarımız bulunuyor. Biz Yundum Gençlikspor olarak bu cevherleri ortaya çıkaracağız ve bu çocuklarımızın elinden tutarak Türk futboluna kazandıracağız. Altyapımızda birçok futbolcu bulunuyor. Bu genç kardeşlerimize futbol eğitimi verdikten sonra gelişimlerine bakacağız hepsine destek olarak Yozgat sporuna, Türk Futboluna hizmet vermelerini sağlayacağız’’ dedi.

•Sümeyye İlhan•