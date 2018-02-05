Geleceğin yıldızları

Son iki sezondur üst üste Yozgat Liginde şampiyonluk turunu atıp, Türkiye şampiyonasında da başarılı maçlar çıkartan Yozgatspor U19 futbol takımı, bu sezonda hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u yenen kırmızı siyahlı ekibin U19 takımı, Sorgun Gençlikspor’u da yenerek, zirvedeki yerini korudu.