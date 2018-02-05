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Geleceğin yıldızları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele veren Yozgatspor, hedefine ulaşabilmek için rakipleriyle mücadele verirken, altyapı takımlarıyla da geleceğini garanti altına almaya çalışıyor.

Geleceğin yıldızları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele veren Yozgatspor, hedefine ulaşabilmek için rakipleriyle mücadele verirken, altyapı takımlarıyla da geleceğini garanti altına almaya çalışıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
49 Okunma
Geleceğin yıldızları

Son iki sezondur üst üste Yozgat Liginde şampiyonluk turunu atıp, Türkiye şampiyonasında da başarılı maçlar çıkartan Yozgatspor U19 futbol takımı, bu sezonda hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u yenen kırmızı siyahlı ekibin U19 takımı, Sorgun Gençlikspor’u da yenerek, zirvedeki yerini korudu. 

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