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Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salon’unda açılan kadın güreş kursunda geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor. Türkiye’nin ilk Avrupa ve Dünya kadın güreş şampiyonu ve Olimpiyat Üçüncüsü Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar’ı örnek alan genç kadın güreşçiler gelecekte onun gibi Türk Güreş tarihine geçmek istiyorlar.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:51
Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kadın güreş kursları devam ediyor. 
Çok Amaçlı Spor Salonunda güreş antrenörü Rabia Köse gözetiminde yapılan antrenmanlarda Covit19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Güreş Antrenörü Rabia Köse gözetiminde devam eden antrenmanlara katılan gençler, aldıkları güreş eğitimleri sayesinde kendi yeteneklerini tanıma fırsatı bulduklarını söylediler. Antrenör Köse de Yozgat’ta ilk defa kadın güreşçi yetiştirmeye başladığını belirtti. Amacının Yozgat’tan erkeklerde Rıza Kayaalp’in çıktığı gibi kadınlarda da bir dünya Avrupa şampiyonu çıkarmak istediğini dile getiren Köse, ‘’Yozgat’ın yengesi olan Türkiye’nin ilk kadın dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar gibi sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yozgat’tan yeni Yaseminler çıkmasını istiyoruz. Yozgat erkek güreşinde olduğu gibi kadın güreşinde de bana göre iddialı. Gerçekten yetenekli sporcularım bulunuyor. Bu sporcuları yetiştirerek Türk Güreşine kazandırmak amacındayız’’ dedi. 

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Geleceğin Yasemin Adar’ları Yetişiyor
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