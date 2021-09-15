Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kadın güreş kursları devam ediyor.

Çok Amaçlı Spor Salonunda güreş antrenörü Rabia Köse gözetiminde yapılan antrenmanlarda Covit19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Güreş Antrenörü Rabia Köse gözetiminde devam eden antrenmanlara katılan gençler, aldıkları güreş eğitimleri sayesinde kendi yeteneklerini tanıma fırsatı bulduklarını söylediler. Antrenör Köse de Yozgat’ta ilk defa kadın güreşçi yetiştirmeye başladığını belirtti. Amacının Yozgat’tan erkeklerde Rıza Kayaalp’in çıktığı gibi kadınlarda da bir dünya Avrupa şampiyonu çıkarmak istediğini dile getiren Köse, ‘’Yozgat’ın yengesi olan Türkiye’nin ilk kadın dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar gibi sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yozgat’tan yeni Yaseminler çıkmasını istiyoruz. Yozgat erkek güreşinde olduğu gibi kadın güreşinde de bana göre iddialı. Gerçekten yetenekli sporcularım bulunuyor. Bu sporcuları yetiştirerek Türk Güreşine kazandırmak amacındayız’’ dedi.