Geleceğin sporcuları yetişiyor

Çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen kursta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan gençlere Voleybol eğitimi veriyor. Özellikle Orta son ve Lise düzeyindeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği antrenmanlarda, sporcular ileride iyi bir voleybolcu olmak istiyorlar. İleride birer filenin sultanı ve filenin efeleri olmayı amaçlayan sporcuların okulların tatil olmasını da fırsat bilerek Voleybol antrenmanlarına daha da ağırlık verdiler. Covit-19 tedbirlerine uyarak çalışan sporcular Voleybol branşında kendilerini geliştirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.