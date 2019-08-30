Şefaatli ilçe stadında Antrenörler eşliğinde devam eden futbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğin futbolcuları, hem futbol oynamayı öğreniyor hem de yeteneklerini ortaya çıkarma adına çaba sarf ediyorlar.
30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
ŞEFAATLİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen futbol kursu devam ediyor.
Şefaatli ilçe stadında Antrenörler eşliğinde devam eden futbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğin futbolcuları, hem futbol oynamayı öğreniyor hem de yeteneklerini ortaya çıkarma adına çaba sarf ediyorlar.