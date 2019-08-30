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Geleceğin futbolcuları

ŞEFAATLİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen futbol kursu devam ediyor.

Geleceğin futbolcuları

ŞEFAATLİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen futbol kursu devam ediyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Geleceğin futbolcuları

Şefaatli ilçe stadında Antrenörler eşliğinde devam eden futbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğin futbolcuları, hem futbol oynamayı öğreniyor hem de yeteneklerini ortaya çıkarma adına çaba sarf ediyorlar. 

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