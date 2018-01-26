Geleceğe yatırım yapıyoruz

Hedeflerinin ligde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getiren Dündar, ‘’Bizim asıl amacımız geleceğe yatırım yapmak.

Genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturup geleceğin takımını kurmak istiyoruz. Ligin en güçlü ekiplerinden Sorgun Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacağız.

Bu müsabakanın beni için ayrı bir önemi var Bölgesel Amatör Lig’de Sorgun Belediyespor ile şampiyonluğun kapısından dönmüştük.

Çok sevdiğim Sorgun Belediyespor ile şimdi rakip olarak karşı karşıya geleceğiz. Genç ağırlıklı bir kadroya sahibiz ve Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada da gençlere şans vereceğim.

Lider karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz’’ dedi.