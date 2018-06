GEÇ KALMADIK!

Arslan, Yozgatspor yönetimine ciddi bir talibin olmaması durumunda bayram sonrasında yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti. Şuanda gecikilmiş bir şeyin olmadığını dile getiren Arlan, ‘’Birazda boşuna telaş ediliyor. Zaten her sene ramazan bayramından sonra başlıyorduk sezona kaybedilmiş bir şey yok, gecikilmiş bir şey yok, her şey bana göre normal sürecinde gidiyor. Gereksiz bir telaş var, gereksiz bir huzursuzluk çıkarma gayreti var. Ben bunu çok iyi niyetli bulmuyorum. Bütün bu tepkilere Ama saygı duyuyorum, tabi ki bunlarda daha iyi olması için uğraşıyorlar. Ama dediğim gibi biz iyi bir yapı oluşursa ona yolunu açarız. Ama bu güne kadar oluşmadı. Gecikmiş bir şey yok. Sadece bazı futbolcuların gitmesinden dolayı bir tedirginlik oluştu. O her sene olan bir şey çünkü Yozgatspor’da oynayan futbolcular prim yapıyor ve çok yüksek paralarla başka kulüplere transfer oluyor. Çünkü BAL’ın statüsü gereği zaten futbolcuyu elinizde tutma gibi bir şansınız yok. Futbolcu son maçı oynadığı zaman sizinle bağı kopuyor. Onu size getirecek zorlayıcı bir mekanizma yok. Şunu kimse diyemez yönetim futbolcuları elinden kaçırıyor. Böyle bir şey yok. Her sene sezon sonunda oyuncular serbest kalıyor. Ama süreç olarak zamanlama olarak gecikilmiş bir şey yok şuanda. Haziran sonu itibariyle bu işler başladığında çok rahatlıkla kısa süre içerisinde takım toparlanır’’ dedi.

TEPKİLERİ DİKKATE ALIYORUZ

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Kamuoyunda yapılan tepkileri çok haklı bulmamakla beraber dikkate aldıklarının altını çizdi. Tepkilere saygı duyduklarını vurgulayan Arslan, o tepkiler doğrultusunda da daha iyi bir yönetim oluşursa, daha iyi bir yapı oluşursa devretmeye hazır olduklarını, onun haricinde de daha geniş katılımlı bir yönetim oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.