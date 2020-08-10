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GEÇ KALMADIK

TFF Üçüncü Ligi’nde Mücadele edecek olan Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, şuanda geç kalmadıklarını aceleye gerek olmadığını söyledi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:14
GEÇ KALMADIK

Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bir takım çevrelerin dile getirmeye çalıştıklarının aksine sezon hazırlıkları için geç kalmadıklarını söyledi. Her gün değişik bir takım kararların alındığı, belirsizliğin hüküm sürdüğü bir süreçte acele etmenin doğru olmadığına dikkat çeken Arslan, ne transferler konusunda ne de teknik heyetin belirlenmesi konusunda geç kalmadıklarını, şu anda beklemede olduklarını, ancak her türlü duruma karşı hazırlıklı bulunduklarını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon ile ilgili net olarak açıklama yapmasından önce adım atmayı doğru bulmadıklarını belirten Arslan, ‘’Mevcut kadroyu, takımın iskeletini büyük ölçüde muhafaza etmek ve 5-6 tane de yeni transferle yolumuza devam etmek istiyoruz. İstikrar için bu gereklidir. Ancak mevcut futbolcularımızın da kötü ekonomik süreci de dikkate alarak sözleşme ücretleri konusunda bize yardımcı olmalarını bekleyeceğiz. Yozgatspor borçsuz bir kulüptür ve böyle de devam etmek, dengeli mali yapımızı bozmamak istiyoruz. Yozgatspor'un geleceğini gelişigüzel kararlarla, yüksek transfer ücretleri ile riske atamayız. Takımımız toplanmadan birkaç gün önce A takım için seçme yapacağız. Yozgatspor’un resmi sosyal medya hesaplarından bunun duyurusunu yapacağız. Umarız ki bu seçmelerden Yozgatspor'un başarısına katkı sunabilecek isimler çıkar. Yozgatspor’un bu sezon hedefi 2. Lig'dir. Bu sene en kötü şartlarda Play-Off oynamak ama şampiyonluğu kovalayacak bir takım kurmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Pandemi süreci sonrasında bütün kulüpler ekonomik etkilendi ve bütçe olarak biraz daha daralmaya gidiyor. Futbolcu ücretlerinde ve diğer giderlerde bütün kulüplerde bir daralma söz konusu. Tabi ki biz de biraz daha tasarruf etmek isteyeceğiz. Mali konularda dikkatli olacağız. Taraftarımız bize güvensin, birlik beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yoktur. Yozgatspor Yozgat'ın takımıdır, başta Belediye ve Valilik olmak üzere tüm resmi ve özel kurumları, sivil toplum örgütlerini bu mücadelemize katkıda bulunmaya davet ediyorum’’ diye konuştu.

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GEÇ KALMADIK
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