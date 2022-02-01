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Gaziantep hazırlıkları sürüyor

Hentbol Erkekler İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Pazar günü deplasmanda Gaziantep Hentbolspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Şubat 2022 Salı 00:17
Gaziantep hazırlıkları sürüyor

Antrenör Ozan Salep gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ligin ikinci yarısının ilk hafta müsabakasında Gaziantep temsilcisini yenerek namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, ligin ikinci yarısının hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağını söyledi. Ligin ikinci yarısına da galibiyet ile başlayıp yollarına emin adımlarla devam etmeyi amaçladıklarını dile getiren Salep, Cumartesi gününe kadar Gaziantep Hentbolspor ile oynayacakları müsabakaya iyi bir şekilde hazırlanacaklarını ve güçlü rakiplerini yenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini belirtti. 

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Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor
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